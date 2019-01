Zürich (ots) -



Im Sinne der guten Nachfolgeplanung hat der Vorstand GastroSuisse

die Weichen gestellt für die künftige Besetzung der Schlüsselfunktion

in der zum Verband gehörenden Belvoirpark Hotelfachschule Zürich HF.

Auf den im Sommer 2019 in den Ruhestand tretenden langjährigen

Schuldirektor Paul Nussbaumer wird Ulrike Kuhnhenn folgen, die

heutige Rektorin der SSTH Hotelfachschule Passugg.



Der Vorstand von GastroSuisse hat die Nachfolge an der Spitze der

Belvoirpark Hotelfachschule Zürich HF geregelt. Auf Empfehlung der

eigens dafür eingesetzten Findungskommission hat er die ausgewiesene

Fachexpertin Ulrike Kuhnhenn zur künftigen Direktorin der Belvoirpark

Hotelfachschule Zürich HF gewählt. Die heutige Rektorin der SSTH

Hotelfachschule Passugg wird im Sommer 2019 Paul Nussbaumer ablösen,

der in den Ruhestand tritt. "Wir freuen uns, mit Frau Kuhnhenn diese

Schlüsselposition wieder ideal besetzen zu können", teilt

GastroSuisse-Präsident Casimir Platzer mit.



Die 49-jährige Ulrike Kuhnhenn hat in Dresden Betriebswirtschaft

studiert und war als Dozentin für Tourismusmarketing und

Betriebswirtschaftslehre an verschiedenen Bildungsinstituten tätig,

bevor sie an die HTW Chur wechselte, wo sie das Bachelorstudium

Tourismus aufbaute. Seit 2014 ist Ulrike Kuhnhenn Rektorin der Swiss

School of Tourism and Hospitality in Passugg und für den gesamten

Bildungsbereich verantwortlich. Sie ist eine ausgewiesene Expertin

und bringt ein breites Fachwissen sowie ein wertvolles Netzwerk im

In- und Ausland mit.



Mit Paul Nussbaumer verlässt Ende August 2019 ein sehr

langjähriger und verdienter Hotelfachschuldirektor den Verband

GastroSuisse. Seit 1973 für GastroSuisse tätig, amtete er seit März

1993 als Direktor der Hotelfachschule in Zürich, die er stark prägte

und erfolgreich in die Zukunft führte.



Die 1925 gegründete Höhere Fachschule Belvoirpark Hotelfachschule,

eine Institution von GastroSuisse, ist die Kaderschmiede für

Studierende des zukunftsorientierten Hotelmanagements. Die

international renommierte Ausbildungsstätte für Führungsaufgaben in

Hotellerie, Gastronomie und Tourismus verfügt seit Eröffnung des

Neubaus im Jahr 2014 über eine modernste Infrastruktur.



GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in

der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich

seit über 125 Jahren für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse

ist heute der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen

20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in

26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.



