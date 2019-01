Mainz (ots) -



Dienstag, 8. Januar 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Harald Krassnitzer, Schauspieler Stephan Graf von Bothmer, Komponist



Falsche Abrechnung beim Arzt - Worauf man achten sollte Unterwegs im Skiparadies Norwegen - Tolle Pisten und wunderschöne Wildnis Leben mit dem Asperger-Syndrom - Wie Philipp sein Leben meistert







Dienstag, 8. Januar 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Insekten zum Essen - Wie schmeckt das denn? Expedition Deutschland: Krölpa - Leben in der Natur Deutsche Auswanderer in China - Bäcker in Qingdao







Dienstag, 8. Januar 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Der Brezelkönig von Qingdao - Deutsche Auswanderer in China







Dienstag, 8. Januar 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Neues von Glenn Close - Gemeinsam mit Tochter in "The Wife" Unterwegs mit Ingo Nommsen - Zu Besuch in seinem Heimatort Murnau



