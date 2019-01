Die Regierung des krisengeschüttelten Landes wirbt um das Vertrauen der Anleger. Doch die sind skeptisch - genau wie die Ratingagenturen.

Alexis Tsipras verbreitet Zuversicht: 2019 werde "ein Meilenstein", der den "Beginn der großen Erholung" markiere, verkündete der griechische Premier am Dreikönigstag auf der Insel Samothraki. Tatsächlich hat für Griechenland ein Schicksalsjahr begonnen. Nachdem die Hilfskredite versiegt sind, muss der Athener Finanzminister Euklid Tsakalotos in diesem Jahr mit einer Bondemission den Appetit der Anleger testen. Doch die sind misstrauisch.

Griechische Schuldpapiere werden mit immensen Risikoprämien gehandelt. Ein früherer Premierminister fürchtet sogar, dass Griechenland schon bald ein neues Rettungspaket braucht. Nach dem Auslaufen des Hilfsprogramms Ende August des letzten Jahres sollte Griechenland sich eigentlich wieder am Kapitalmarkt refinanzieren. Aber auch vier Monate später hat das Land keinen Marktzugang.

Die Rendite der zehnjährigen Anleihe liegt bei 4,4 Prozent. Von keinem anderen Euro-Land verlangen die Anleger so hohe Zinsen. Hauptgrund ist die Sorge, dass Tsipras nach dem Ende des Hilfsprogramms Strukturreformen zurückdrehen und im Wahljahr 2019 mit teuren Geschenken die Haushaltsdisziplin opfern könnte.

Entsprechend ungewiss ist die Rückkehr an den Markt. Kürzlich hat die staatliche Schuldenagentur PDMA ihre Finanzierungsstrategie für 2019 vorgelegt. Das 20 Seiten umfassende Papier lässt allerdings die meisten Fragen unbeantwortet: Wann zapft Athen den Markt an? Wie viel Geld will das Land aufnehmen? Welche Fälligkeiten und welchen Kupon sollen die geplanten Bonds haben?

Dazu finden sich in dem Strategiekonzept nur vage Andeutungen. Möglicherweise will man sieben Milliarden Euro aufnehmen, vielleicht aber auch nur drei. Termine und Laufzeiten werden nicht genannt. Sicher ist nur: Griechenland braucht in diesem Jahr für die Refinanzierung fälliger Anleihen und die Tilgung von Krediten des Internationalen ...

