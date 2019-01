Photovoltaik, Windkraft und Co. haben nach der Auswertung des Berliner Think-Tanks genau so viel zur Bruttostromerzeugung beigetragen wie die Kohle - erstmals. Auch die C02-Emissionen gingen 2018 stark zurück, allerdings lag dies eher an nicht nachhaltigen Faktoren.Erstmals haben in Deutschland erneuerbare Energien und Kohlekraftwerke genau so viel Strom produziert. Einen Anteil von 35,2 Prozent an der Stromerzeugung erreichten nach der Auswertung "Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2018" von Agora Energiewende Photovoltaik, Windkraft und Co. einerseits sowie Braun- und Steinkohle ...

