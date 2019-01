Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag im Nachmittagshandel in die Verlustzone gedreht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,06 Prozent auf 163,95 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,21 Prozent.

Zwischenzeitliche Kursgewinne gab der Bund-Future wieder ab. Die Kursverluste an den Aktienmärkten in Europa hatten den Festverzinslichen zunächst etwas Auftrieb gegeben. Die freundliche Entwicklung am US-Aktien belastete hingegen am Nachmittag.

Schwache Zahlen aus der deutschen Industrie hatten am Vormittag noch gestützt. So waren die Auftragseingänge für die Industrie im November stärker als erwartet gefallen. Am Freitag hatten noch nachlassende Konjunkturängste die Bundesanleihen kräftig belastet. So war der US-Arbeitsmarktbericht deutlich stärker als erwartet ausgefallen./jsl/he

