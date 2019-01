EASY SOFTWARE AG: Aufgabe der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 - DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung EASY SOFTWARE AG: Aufgabe der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 - 07.01.2019 / 17:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Aufgabe der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 - Mülheim an der Ruhr, 7. Januar 2019. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zeigt sich, dass das Ergebnis der EASY SOFTWARE AG und des Konzerns neben erwarteten Einmalkosten durch zusätzliche Einmalkosteneffekte, die zum großen Teil periodenfremd und durch die Akquisition der Apinauten GmbH verursacht sind, erheblich belastet werden. Der Vorstand rechnet auf Basis der bisherigen Erkenntnisse mit zusätzlichen Einmalkosteneffekten in Höhe von insgesamt rund EUR 1,0 Mio. Diese führen dazu, dass das prognostizierte Konzern-EBITDA in Höhe von EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio. höchstwahrscheinlich deutlich verfehlt werden wird. Der Vorstand zieht deshalb die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 zurück. Eine korrigierte Prognose ist aktuell nicht hinreichend sicher möglich, da die Gesellschaft die Abschlussbuchungen noch nicht fertiggestellt hat. An den Umsatzerwartungen mit einem Wachstum auf EUR 45,0 Mio. bis EUR 47,0 Mio. wird festgehalten. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand Kontakt: Dieter Weißhaar, CEO 07.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763925 07.01.2019 CET/CEST ISIN DE0005634000 AXC0205 2019-01-07/17:43