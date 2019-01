Irakische Delegationen haben wohl Jerusalem besucht. Das sorgt für Ärger in Bagdad - schließlich erkennt der Irak Israel offiziell nicht an.

Drei irakische Delegationen haben nach israelischen Angaben Israel besucht und dort Regierungsvertreter getroffen. Israel und der Irak sind miteinander verfeindet. "Wir sehen es als einen positiven Schritt und als einen Beweis, dass wir einen guten Dialog mit unseren Nachbarn in der Region und besonders mit dem Irak aufbauen können und sollten", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem am Montag. Er bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Iraks Vize-Parlamentspräsident Hassan Karim Al-Kaabi forderte daraufhin eine Untersuchung seiner Regierung. Das Außenministerium in Bagdad müsse den Grund für den Besuch untersuchen ...

