Die Steinhoff-Aktie hat am Freitag ein Plus von 3% geschafft, am Montag ging es minimal nach oben. Damit hat sich der Wert nunmehr einer kleinen Untergrenze angenähert, die überwunden werden sollte, um zumindest einen Hoffnungsschimmer im charttechnischen Bild verkünden zu können. Die Rede ist von der 11-Cent-Marke sind wichtig. Daran kratzt der Wert zurzeit.

Immerhin ging es damit in den vergangenen Tagen deutlich nach oben, die Aktie hat die sehr bedeutende Untergrenze von 10 Cent klar überwunden. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...