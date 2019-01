MEDIENMITTEILUNG

Burkhalter Gruppe kauft AS Stuber GmbH in Utzenstorf

Die Burkhalter Gruppe erwirbt per 7. Januar 2019 die AS Stuber GmbH in Utzenstorf (BE). Die acht Mitarbeitenden erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund CHF 1 Mio.

Zürich, 7. Januar 2019

Die AS Stuber GmbH bietet vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an und ist seit 2005 erfolgreich im regionalen Markt tätig. Die AS Stuber GmbH wird auch in Zukunft unter eigenem Namen im lokalen Markt auftreten und neu unter der Geschäftsführung der Sergio Lo Stanco Elektro AG in Biberist stehen. Der bisherige Gesellschafter und Geschäftsführer, Herr Othmar Stuber, zieht sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück, steht jedoch weiterhin beratend zur Verfügung.

Verstärkte Präsenz im Grossraum Solothurn

Die Burkhalter Gruppe war bisher durch die Sergio Lo Stanco Elektro AG in Biberist vertreten. Mit dem Kauf der AS Stuber GmbH verfügt sie über ein weiteres Unternehmen im Grossraum Solothurn.

Der Kauf der AS Stuber GmbH ist die 22. Akquisition der Burkhalter Gruppe seit dem Börsengang im Juni 2008. Anorganisches Wachstum durch den gezielten Kauf anderer Schweizer Elektrotechnik-Unternehmen gehört zur Strategie.

Für weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

Telefon: +41 44 439 36 33

E-Mail: e.dorigatti@burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Leistungen am Bauwerk und aktuell mit 47operativen Gesellschaften an schweizweit 96Standorten vertreten. Per 31.12.2017 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 37.9 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 30.1 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 514.7 Mio. und beschäftigte 3 011 Mitarbeitende (FTE, davon 680 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Das Leistungsspektrum der Burkhalter Gruppe beginnt am Energie-Verbrauchsort. Wir konzentrieren uns auf Elektrotechnik am Bauwerk (inkl. Infrastrukturanlagen) und erbringen in gewohnt hoher Schweizer Qualität und Präzision das volle Spektrum an Leistungen: Installationen, Schaltanlagen, Services, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

Informationen über die Burkhalter Gruppe: www.burkhalter.ch (http://www.burkhalter.ch/de/home)