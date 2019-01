Die Wiener Börse hat am Montag klar im Plus geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 1,21 Prozent auf 2893,19 Punkte, während die europäischen Leitbörsen schwächer tendierten. Im Blick der Anleger bleibt weiterhin der Handelsstreit zwischen den USA und China. Die beiden Staaten haben einen neuen Anlauf gestartet, um ihren Handelskrieg zu beenden. Die zweitägigen Gespräche am Montag und Dienstag in Peking sind ihre ersten direkten Handelsgespräche, seit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats-und Parteichef Xi Jinping vor fünf Wochen nach dem Ende des G-20-Gipfels in Buenos Aires einen 90-tägigen "Waffenstillstand" vereinbart hatten.

Im Leitindex ATX gab es mit Lenzing nur einen Verlierer. Die Titel der oberösterreichischen Faserherstellers büßten 1,80 Prozent ein. Im breiter gefassten ATX Prime rutschten Agrana-Aktien um 3,85 Prozent ab. Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern wird an diesem Donnerstag Neunmonatszahlen vorlegen.

Stärkster ATX-Wert waren zu Wochenbeginn die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co mit einem Plus von 4,82 Prozent vor den Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann mit einem ebenfalls sehr deutlichen Kurszuwachs von 3,74 Prozent. Unter den ATX-Schwergewichten wurden Andritz (plus 2,63 Prozent) und Voestalpine (plus 2,05 Prozent) am stärksten nachgefragt.

Im Branchenvergleich blieben Finanzwerte deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück. So stiegen die Titel der Versicherer Uniqa (plus 0,25 Prozent) und Vienna Insurance Group (plus 0,19 Prozent) nur geringfügig./dkm/APA/mis

ISIN AT0000999982

AXC0211 2019-01-07/18:06