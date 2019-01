Das BSI hat nach eigenen Angaben bereits länger von Online-Angriffen auf Politiker und Prominente gewusst - hielt diese allerdings für Einzelfälle.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte schon im vergangenen Jahr Kenntnis von fünf Fällen im Zusammenhang mit dem massiven Online-Angriff auf Politiker und Prominente. Zunächst habe das BSI sich um einen Einzelfall "intensiv gekümmert", sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin. "In vier weiteren Fällen gab es Strafanzeigen von Betroffenen." Darüber sei das BSI informiert worden. "Im Nachhinein ist jetzt klar geworden, dass diese ...

