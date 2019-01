Zwölf von 30 befragten Experten erwarten, dass die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bis Ende dieses Jahres auf das Vierfache des jetzigen Niveaus ansteigen könnte.

Der Start in die erste volle Handelswoche im neuen Jahr gab Marktteilnehmern zu denken. Die deutsche Industrie überraschte negativ. Für November sank die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, da die heimischen Unternehmen weniger Aufträge gerade aus der Euro-Zone gewinnen konnten. Der Rückgang fiel mit einem Prozent zum Vormonat doppelt so hoch aus, wie das Experten erwartet hatten.

Allerdings hatten im Vormonat Großaufträge die Zahlen verzerrt. Commerzbank-Ökonom Marco Wagner warnte deshalb, "den Rückgang überzuinterpretieren". Zu viel hineininterpretieren sollten die Märkte auch nicht in den jüngsten Rückgang der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf ein Zweijahrestief. Das Stimmungsbarometer hangelte sich schon wieder in Richtung 0,20 Prozent am Montag, nachdem es in der Vorwoche noch rund ein Fünftel niedriger gelegen hatte.

Klar ist, es soll im Jahresverlauf noch höher bei den Renditen gehen. In der großen Kapitalmarktumfrage des Handelsblatts hatten zwölf von 30 in- und ausländischen Banken mit einem aktuellen Zinssatz von mindestens 0,80 Prozent zum Jahresende gerechnet - also das Vierfache des heutigen Stands.

Zinsbremse US-Fed

Zu den Rendite-Optimisten gehört Bernd Meyer, Chefstratege Wealth und Asset Management bei der Berenberg Bank: "Die US-Notenbank Fed dürfte nach einem weiteren Zinsschritt im ersten Halbjahr in ihrem Zinserhöhungszyklus ...

