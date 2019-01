Zürich (awp) - Die Burkhalter Gruppe erwirbt (per heutigem Datum) die AS Stuber GmbH mit in Utzenstorf/BE. Die acht Mitarbeitenden erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund einer Million Franken, wie Burkhalter am Montagabend mitteilte. Stuber bietet den Angaben zufolge vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...