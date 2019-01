Daimler will in rund zehn Jahren weitgehend autonom fahrende Lastwagen auf den Markt bringen. Das kündigte der Truck-Hersteller auf der Konsumelektronik-Messe CES in Las Vegas an.

In die jetzt beginnende Serienentwicklung hochautomatisierter Lkw investiere das Unternehmen eine halbe Milliarde Euro, erklärte Daimler-Trucks-Chef Martin Daum am Montag in Las Vegas. In der Forschung und Entwicklung schaffe Daimler mehr als 200 neue Stellen für Ingenieure und IT-Experten, um binnen eines Jahrzehnts die Marktreife zu erreichen. Die Technik erhöht nach Überzeugung des Lkw-Herstellers die Sicherheit und bietet mehr Transportleistung, ...

