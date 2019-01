Die Schwesterfirmen Lotto24 und Zeal wollen sich wieder vereinigen. Dieses Szenario fürchtet Konkurrent Lottoland, der nun in den Poker einsteigt.

Gegen die Übernahme von Lotto24 durch den britischen Glücksspielanbieter Zeal gibt es neuen Widerstand: Der in Gibraltar ansässige Zeal-Konkurrent Lottoland will die Wiedervereinigung der Schwesterfirmen verhindern und hat dazu am Montag selbst vage "ein alternatives Angebot zur Übernahme bestimmter Unternehmensteile" von Zeal bis Ende des Monats in Aussicht gestellt.

Lottoland bietet wie die Zeal-Gesellschaften MyLotto und Tipp24 sogenannte Zweitlotterien an, faktisch also Wetten auf die ausgelosten Lottozahlen in verschiedenen Ländern. Zeal will sich zumindest in Deutschland aber von diesem umstrittenen Geschäftsmodell verabschieden ...

