Fresenius hat am Freitag mit einem wahren Befreiungsschlag über mehr als +7% die Analysten der charttechnischen Branche durchaus beeindruckt. Denn der Wert hat damit fast die vorhergehenden Verluste innerhalb eines Monats, die sich auf 11% beliefen, wettmachen können. Noch ist es nicht ganz gelungen, diesen Rücksetzer zu egalisieren, zumal es am Montag wieder leichte Verluste gab. Dennoch ging es unter dem Strich in den vergangenen drei Monaten nur noch um etwa 30% nach unten, meinen die Analysten. ... (Frank Holbaum)

