E.ON konnte am Freitag nicht so stark zulegen wie andere Werte. Dennoch hat das Unternehmen ein positives Signal gesetzt, so die Meinung der charttechnischen Analysten. Denn ein wichtiger Widerstand konnte überwunden werden. Es handelt sich um die Marke von 9 Euro. Damit besteht nun die Hoffnung, die eminent wichtige Marke diesmal verteidigen zu können.

Die Chance auf steigende Kurse ist aus charttechnischer Sicht relativ groß, da es unter dem Strich innerhalb eines Monats aufwärts gegangen ... (Frank Holbaum)

