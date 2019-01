Die Aktie von Wirecard konnte am Montag mit einem Plus von mehr als 2 % aufwarten. Der Wert hat in allen charttechnischen Analyseabschnitten, d.h. kurz-, mittel- und langfristig deutlich bessere Karten als zuletzt. Die Kurse konnten binnen einer Woche immerhin mehr als 5 % aufsatteln. Damit sind die Notierungen nach dem Test der Untergrenze bei etwa 127 Euro wieder deutlich fester geworden. Sollte die Untergrenze sich bei weiteren Versuchen als stabil erweisen, dürfte es für den Wert in den kommenden ... (Frank Holbaum)

