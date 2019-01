Die Krypto-Börse Kraken berichtet, dass die USA mehr Informationen über Kunden abfragen, als alle anderen Staaten der Welt zusammen.

TOP-Meldung US-Behörden fragen massiv Nutzer-Daten von Krypto-Börsen ab Die beliebte Kryptowährungsbörse Kraken hat Statistiken über die globale Aufgliederung seiner Informationsanfragen von Behörden im Verlauf des Jahres 2018 veröffentlicht. Die Zahl der Anfragen hat sich von nur 160 im Jahr 2017 auf 475 fast verdreifacht hat. Die Zahlen zeigen auch, wie groß die Kosten für das Unternehmen im Zusammenhang mit den Informationsanfragen in den USA sind. Die Börse berichtet, dass nur rund 20 Prozent seiner Kunden aus den USA stammen. Trotzdem machen die Anfragen in den USA die absolute Mehrheit der Informationsanfragen aus, die Kraken im vergangenen Jahr aus der ganzen Welt bearbeiten musste. An zweiter Stelle hinter den 315 Anfragen der USA gab es in Großbritannien im Jahr 2018 nur 61 ...

