von Sven Parplies, Euro am SonntagDie Erfolgsserie ist gerissen: Nach sechs Jahren mit steigenden Kursen hat der DAX erstmals wieder ein Jahr in den roten Zahlen beendet. Mehr als18 Prozent hat der Index 2018 an Wert verloren - nur vier Mal in seiner Geschichte war der DAX schlechter.Auf der Verliererseite finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...