Peking (ots/PRNewswire) - Die Las Vegas CES (Consumer Electronics Show) wird am 8. Januar 2019 eröffnet. Die diesjährige CES bringt Automobilhersteller zusammen: Immer mehr intelligente Technologien sind im Auto angewendet und das Auto wird eher wie ein intelligenter Partner und macht das Fahren einfacher, sicherer und komfortabler. Die Hanwang (Hanvon) Technology aus Beijing, China, hat unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen.



Hanwang (Hanvon) Technology bietet intelligente Interaktionslösung für Automobile und ständige Innovation in diesem Bereich. Autos, die die Hanwang Lösung verwenden, sind bequemer, komfortabler und intelligenter.



Die Hanwang Eingabesysteme für Handschrift wie Eingabe der Stiftneigung, Zeilenschreiben, Überschreiben, freies Schreiben usw. eignet sich für alle Arten von Fahrzeugbildschirmen und ermöglicht dem Benutzer, Informationen bequem und komfortabel an verschiedenen Orten einzugeben.



Die Funktion der gemischten Eingabe unter Chinesisch, Englisch sowie Ziffer eignet sich eher für die Eingabe von Adressinformationen. Der einzigartige Thesaurus der Hanwang Eingabesysteme passt der Einsatzumgebung des Autos an.



Die Hanwang Eingabesysteme unterstützen mehr als 70 Sprachen mit sofortiger Erkennungsgeschwindigkeit und Verbesserung der handschriftlichen Verschönerung, sowie neue Tastatureingaben und so weiter.



Hanwang hat speziell für die intelligente Interaktion im Automobilbereich mit vielen namhaften Automobilherstellern im In- und Ausland zusammengearbeitet. Durch unermüdliche Anstrengungen bietet Hanwang eine leistungsstarke, sichere und stabile Lösung mit wenig Speicherbedarf.



Durch die ständigen Bemühungen solcher Unternehmen werden unsere Autos immer intelligenter und verstehen Sie immer mehr!



OTS: Hanvon Technology newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133276 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133276.rss2



Pressekontakt: Wang Xinhui +86-13810883953