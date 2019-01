"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Datendiebstahl

Der Angriff, durch den (noch) keine wirklich politisch sensiblen Daten publik wurden, muss als letzter Weckruf wirken. In den Wahlkämpfen in den USA und in Frankreich ist es den Feinden der Demokratie schon gelungen, gehackte Daten als Waffen einzusetzen. Hierzulande darf die Bedrohung keinen Tag länger unterschätzt werden. Dass beim zuständigen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das Ausmaß der Attacke viel zu lange unentdeckt geblieben ist, zeigt, dass es bislang an der notwendigen maximalen Wachsamkeit mangelt./yyzz/DP/mis

