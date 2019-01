"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur SPD:

"Eine Grundsicherung für Kinder, höherer Mindestlohn, weniger Sanktionen bei Hartz IV: Die SPD soll weiter nach links rücken - das fordern die Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Rein taktisch ist dagegen nichts zu sagen. Wenn die Parteienlandschaft in Deutschland sich in diesen Tagen zaghaft neu sortiert, stehen die Sozialdemokraten ein Schrittchen weiter links sicher nicht schlecht. Nicht zu nah an den Linken, ein bisschen weiter in der Realität der Menschen als die Grünen - und endlich wieder so weit entfernt von der CDU, dass auch ein Wähler ohne Politikstudium den Unterschied erkennt. Nur: Hilft das der Partei aus ihrer existenzbedrohenden Krise heraus? Das Problem der SPD ist dies: Sie ist derzeit nicht die Partei, der die Wähler in komplizierten Zeiten Vertrauen schenken. Denn man vertraut keiner Partei, die offenkundig selbst in der Dauerkrise steckt. Und die keine charismatischen Figuren hat, denen man vertrauen mag."/yyzz/DP/he

