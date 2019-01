"Wiesbadener Kurier" zu Ditib:

"Die von Ankara gesteuerten und finanziell abhängigen Ditib-Funktionäre beanspruchen die Alleinvertretung für alle Muslime dieser Welt, lassen so der Vielfalt, die es in dieser Religion gibt, keinen Platz. Ditib fördert mit Anmaßung und Überheblichkeit eben jene islamophobe Haltung, die in der Erklärung beklagt wird. Ja: Ein Islam, der am Tropf der türkischen Regierung hängt, gehört nicht zu Deutschland."/yyzz/DP/he

