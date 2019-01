"Frankfurter Neue Presse" zu Abiturnoten

Auch wenn diese Entwicklung schon länger beklagt wird, dreht sich die Spirale der Notenhörigkeit immer weiter: Manche Eltern machen Druck auf Lehrer. Diese wiederum möchten - ebenso wie Professoren - beliebt sein, Universitäten wollen nach oben ins Ranking. Das eigentlich sinnvolle Feedback, das Schüler und Studenten ihren Lehrkräften und Hochschulen geben können, führt am Ende dazu, dass sich alle gegenseitig gut benoten. Schöne, neue, irreale Welt. Das Fatale an dieser Entwicklung aber ist nicht, dass Arbeitgebern die Auswahl bei Einstellungen schwer fällt - angesichts des demographischen Wandels werden sie schon bald nicht mehr wählerisch sein können. Sondern dass ohne angemessene Bewertungen jungen Menschen die Orientierung fehlt. Viele wissen nicht mehr, wo wirklich ihre Stärken und Schwächen liegen, für welchen Beruf sie geeignet sind und welcher Job sie am Ende glücklich macht. Das aber sollte die eigentlich vordringlichste Aufgabe des Bildungssystems sein./yyzz/DP/mis

