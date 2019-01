Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



Erweiterung des globalen Führungsteam in Indien und den USA



Microland, Indiens führender Lösungsanbieter für den digitalen

Wandel in der IT, hat heute die Ernennung von Mahesh Nagaraj zum

Chief Strategy Officer und Srikara CR zum Senior Vice President of

Global Professional Services and Presales bekannt gegeben, um sein

Wachstum als Digital Transformation Partner für globale Unternehmen

zu beschleunigen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg

)



Mahesh wird seinen Sitz in Bangalore haben und eine zentrale Rolle

bei der Formulierung und Umsetzung der strategischen Vision von

Microland spielen, ein bevorzugter Partner für digitale

Transformation gegenüber globalen Unternehmen zu sein. Srikara, der

in Dallas, USA, arbeitet, wird eine wichtige Rolle spielen und die

Führung der Global Professional Services Organization von Microland

übernehmen, um die Architektur der Lösungen und Dienstleistungen der

nächsten Generation von Microland, die eine Beschleunigung der

digitalen Transformation von Unternehmen ermöglichen, voranzutreiben.



Mahesh ist ein erfahrener IT-Manager mit 26 Jahren

Branchenerfahrung und hatte zuvor mehrere Führungspositionen in

führenden Technologie-Dienstleistungsunternehmen inne. Srikara ist

ein IT-Manager mit 28 Jahren Branchenerfahrung, hauptsächlich im

Bereich Global Infrastructure Services in allen Branchen.



"Mahesh und Srikara sind hervorragende Ergänzungen im Executive

Leadership Team von Microland. Mahesh bringt eine unübertroffene

Erfahrung im Bereich Technologieservices für alle Branchen mit sich

und hat außerdem ein klares Verständnis für das Plattformgeschäft. Im

Rahmen der Beschleunigung des digitalen Wandels unserer Kunden werden

seine strategischen und operativen Fähigkeiten für Microland von

enormer Bedeutung sein. In dieser neuen Welt werden immer mehr

Engagements durch POCs und Projekte getrieben, die schließlich in den

digitalen Betrieb übergehen. Und da wir mit unseren Kunden auf diesem

Weg zusammenarbeiten, hat der beratende Verkauf mit Domain-Expertise

eine höhere Bedeutung erlangt. Srikaras Erfolgsbilanz bei der

Entwicklung innovativer Lösungen, der Verwaltung globaler

Beratungsaufträge, der Straffung der Abläufe und dem Aufbau von

Hochleistungsteams in allen Branchen ist für Microland von immenser

Bedeutung", sagte Pradeep Kar, Gründer, Chairman und Managing

Director, Microland Limited.



Mahesh kommentierte seine Ernennung wie folgt: "Es ist aufregend,

Microland beizutreten, einem Unternehmen, das in den letzten 29

Jahren der sich wandelnden Technologielandschaft immer einen Schritt

voraus war. Die Vision von Microland, den digitalen Wandel seiner

Kunden durch die Nutzung branchenweit anerkannter Automatisierungs-

und KI-Plattformen zu beschleunigen, verleiht Microland einen

einzigartigen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt. Ich freue mich sehr,

Teil dieses innovativen, agilen und schlanken Arbeitsplatzes zu sein,

in seinem digitalen Avatar als digitaler Beschleuniger für globale

Unternehmen.



Srikara kommentierte seine Ernennung folgendermaßen: "Ich freue

mich sehr darauf, bei Microland zu arbeiten. Das Unternehmen wächst

weiterhin schneller als seine Branchenkollegen und wird durch seine

branchenführenden Dienstleistungen und seine mitarbeiter- und

kundenorientierte Philosophie angetrieben. Ich freue ich mich darauf,

mit einem extrem talentierten globalen Führungsteam und

branchenführenden und anerkannten HR-Praktiken zu arbeiten und die

Global Professional Services Organization zu leiten, um Microlands

weiteren Wachstumskurs zu beschleunigen und der bevorzugte

Infrastruktur-Digital-Transformationspartner für globale Unternehmen

zu sein".



Information zu Microland



Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung des

digitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kunden

zum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore

(Indien) beschäftigt mehr als 4.100 Fachkräfte aus 19 Nationen in

seinen Niederlassungen in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten

und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien in

Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz

für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt

dabei, agiler und innovativer zu werden. Weitere Informationen finden

Sie unter: https://www.microland.com.



