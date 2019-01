Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NOVN: Novartis am 7.1. -2,03%, Volumen 95% normaler Tage , AIR: Airbus Group am 7.1. -2,00%, Volumen 120% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 7.1. -1,80%, Volumen 93% normaler Tage , VLA: Valneva am 7.1. 5,81%, Volumen 64% normaler Tage , NFC: Netflix am 7.1. 5,97%, Volumen 118% normaler Tage , AMS: AMS am 7.1. 9,04%, Volumen 88% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 18.460 9.04% Netflix NFC 315.340 5.97% Valneva VLA 3.370 5.81% Lenzing LNZ 82.050 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...