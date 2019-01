Heftige Ausschläge nach oben und unten kennzeichnen den Dax-Verlauf zum Jahresbeginn. Dabei wird es wohl bleiben, erwarten Experten. Am Dienstag könnte es zunächst leicht aufwärts gehen.

In den vergangenen Handelstagen zeigte der Dax den typischen Kursverlauf einer Baisse: Am Freitag schloss der deutsche Leitindex 3,4 Prozent im Plus, am Montag ging er hingegen mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 10.748 Punkten aus dem Handel. Verunsicherte Anleger dürften auch am Dienstag für ein Auf und Ab beim deutschen Leitindex sorgen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am frühen Dienstagmorgen bei 10.790 Punkten minimal im Plus.

Auch am Montag war das deutsche Börsenbarometer zunächst mit einem deutlichen Plus gestartet, dann aber erneut auf Talfahrt gegangen. Wann diese starken Ausschläge nach oben und unten enden - das ist selbst für Experten schwer zu erkennen.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street ging es nach den Gewinnen am Freitag auch zu Beginn der neuen Handelswoche bergauf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher bei 23.531 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 kletterte um 0,7 Prozent auf 2549 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 6823 Stellen.

Treiber war unter anderem der Beginn der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Der amerikanische Handelsminister Wilbur Ross zeigte sich zuversichtlich, dass eine vernünftige Einigung der beiden Volkswirtschaften möglich ist.

Ebenfalls positiv auf den Handel wirkten sich Kursgewinne der Techkonzerne aus. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Amazon. Die Aktie des Onlineriesen kletterte um 3,4 Prozent auf 1629,51 Dollar und machte den Konzern damit zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der ...

