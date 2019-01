Beim G20-Gipfel in Buenos Aires haben die USA den US-Dollar/Renminbi-Wechselkurs zum Hauptthema der Verhandlungen mit China gemacht. Diesen Kurs dauerhaft stabil zu halten, hätte einen hohen Preis - für beide Seiten.

Die Zeichen zwischen den beiden Großmächten USA und China stehen auf Sturm. Seit März 2018 haben die Amerikaner schrittweise Strafzölle auf verschiedene chinesische Exportgüter erhoben, die Volksrepublik zog nach. Zwar scheint beim G-20 Gipfel ein 90-tägiger Waffenstillstand vereinbart worden zu sein, um weitere Verhandlungen zu ermöglichen, aber die bilateralen Beziehungen sind definitiv in eine neue Phase eingetreten. Dabei waren beide Länder bisher über viele Jahre wirtschaftlich eng verbunden:

Der Zufluss von Kapital nach China hätte während der vergangenen Boomjahre die chinesische Währung Renminbi (RMB) massiv aufgewertet, wenn der Staat nicht regelmäßig durch RMB-Verkäufe und US-Dollar-Käufe (USD) am Devisenmarkt interveniert hätte. Diese Dollars wurden als Reserve für schlechte Zeiten zu einem Großteil in US-Staatsanleihen angelegt. Dadurch bekam China eine weniger starke Währung und die USA eine beständige Finanzierung des öffentlichen Haushaltsdefizits. Gleichzeitig hatte die Ausgabe von mehr RMB einen ähnlichen stimulierenden Effekt auf die chinesische Konjunktur, wie eine klassische Lockerung der Geldpolitik - eine "Win-win-Situation".

Doch die Zeiten haben sich geändert: In den USA ist ein harter Kurs gegenüber China inzwischen eines der ganz wenigen Themen, das bei der stark polarisierten Wählerschaft noch über beide politischen Lager hinweg gut ankommt. Mit scharfen Tönen hat der amtierende US-Präsident bereits wiederholt die "Währungsmanipulationen" in China angeprangert. Mit dem zunehmenden Konfrontationskurs haben die beiden Nationen sich in eine Zwickmühle hineinmanövriert.

Denn wo der Renminbi früher aktiv niedrig gehalten werden musste, ist heute eher das Gegenteil der Fall: Die chinesische Realwirtschaft hat sich verändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...