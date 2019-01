Zürich (awp) - Novartis-Chef Vas Narasimhan geht davon aus, dass sich seine Branche noch weiter verändern wird und sich dies dann zwangsläufig auch auf die Bewertungen der Unternehmen an der Börse auswirken wird. Dies erklärte der Manager in einem Interview mit dem US-Sender CNBC anlässlich der JPMorgan Healthcare Konferenz. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...