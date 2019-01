Tokio - Der seit Wochen in Japan in Untersuchungshaft sitzende frühere Verwaltungsratschef des Renault -Partners Nissan, Carlos Ghosn, hat bei seinem ersten Auftritt vor Gericht seine Unschuld beteuert. "Euer Ehren, ich bin unschuldig", sagte der 64-jährige prominente Automanager am Dienstag zu dem Vorsitzenden Richter. Er war am 19. November wegen Verdachts auf Verstoss gegen Börsenauflagen festgenommen worden. Er habe "immer ehrenhaft und legal" gehandelt, las der in dunklem Anzug und weissem Hemd ohne Krawatte gekleidete Ghosn mit fester Stimme aus einer schriftlichen Stellungnahme.

Er hatte bei Gericht eine Forderung eingereicht, die Gründe für seine Untersuchungshaft zu hören. Einen Termin für einen Prozess gegen den Automanager gibt es noch nicht. "Ich werde zu Unrecht beschuldigt", sagte Ghosn in seiner zehnminütigen Erklärung. Ghosn, der weiter Chef beim Nissan-Partner Renault ist, sah dünner aus als man ...

