Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK 2018: Bruttoumsatz im Rahmen der Erwartungen DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Monatszahlen Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK 2018: Bruttoumsatz im Rahmen der Erwartungen 08.01.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News LUDWIG BECK 2018: Bruttoumsatz im Rahmen der Erwartungen München, 8. Januar 2019 - Der Münchner Modekonzern LUDWIG BECK (ISIN DE 0005199905) hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem vorläufigen Bruttoumsatz auf Konzernebene in Höhe von 166,0 Mio. EUR (Vorjahr: 173,2 Mio. EUR) beendet. Damit wurden die im Dezember auf ca.165 Mio. EUR angepassten Umsatzziele leicht übertroffen. Das Segment LUDWIG BECK erzielte dabei einen Bruttoumsatz in Höhe von 95,5 Mio. EUR (Vorjahr: 99,0 Mio. EUR). Der Online-Handel über www.ludwigbeck.de entwickelte sich weiterhin sehr positiv und erfüllte die Erwartungen des Managements. Der Anteil von WORMLAND betrug 70,5 Mio. EUR (Vorjahr: 74,2 Mio. EUR). In einem für den gesamten deutschen Textileinzelhandel nicht einfachen Jahr konnte sich auch LUDWIG BECK dem zunehmenden Einfluss klimatischer Unwägbarkeiten nicht entziehen. Insbesondere das 2. Halbjahr war dabei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Weihnachtsgeschäft war überdies erst spät gestartet und musste deshalb Umsatzrückgänge hinnehmen. "Der Konzernumsatz lag zwar über unseren angepassten Erwartungen, aber dennoch sind wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden," so LUDWIG BECK Vorstand Dieter Münch. "Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns und auch das laufende Geschäftsjahr wird klare Herausforderungen mit sich bringen." Die ausführlichen Zahlen sowie die Erwartungen für das neue Geschäftsjahr 2019 werden am 28. März 2019 auf der Bilanzpressekonferenz der Gesellschaft in München bekannt-gegeben. Weitere Informationen rund um die Gesellschaft und ihre Aktie sind auf der Unternehmenswebseite unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de zu finden. Kontakt Investor Relations: esVedra consulting GmbH Metis Tarta t: +49 89 206021-210 f: +49 89 206021-610 mt@esvedragroup.com Kontakt Konzernrechnungswesen: LUDWIG BECK AG Jens Schott t: +49 89 23691-798 f: +49 89 23691-600 jens.schott@ludwigbeck.de