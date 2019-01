TAGESTHEMA

Die Samsung Electronics Co hat im vierten Quartal ersten eigenen Schätzungen zufolge einen Gewinneinbruch um 29 Prozent auf 10,8 Billionen Won verbucht, umgerechnet 8,4 Milliarden Euro. Damit verdient der koreanische Elektronikkonzern deutlich weniger als erwartet, denn Analysten hatten Samsung einen Betriebsgewinn von 13,8 Milliarden Won zugetraut. Der Umsatz sei um 11 Prozent auf 59 Billionen Won gefallen, teilte der weltweit größte Halbleiter- und Smartphonehersteller mit. Hier hatte die Prognose der Analysten auf 63,5 Billionen Won gelautet. Samsung klagte über eine schwache Nachfrage nach Speicherchips und den wachsenden Wettbewerb im Smartphonegeschäft. In den 18 Monaten zuvor hatte Samsung Rekordgewinne abgeliefert, weil die hohe Nachfrage die Preise für Speicherchips nach oben getrieben hatte. Doch der Markt für Smartphones, Computer, Server und Verbraucherelektronik hat anscheinend seinen Höhepunkt hinter sich gelassen. Auch Apple musste jüngst eingestehen, im abgelaufenen Jahr die eigene Umsatzprognose verfehlt zu haben. Dabei litt der PC-Markt auch unter einem Mangel an Prozessoren, was die Produktion beeinträchtigte. Samsung kündigte an, das Geschäft mit Speicherchips, das drei Viertel zum gesamten operativen Gewinn beiträgt, werde auch im ersten Quartal 2019 schwach bleiben. Experten rechnen mit einem weiteren Preisverfall um 20 Prozent. Ab dem zweiten Halbjahr soll es laut Samsung jedoch wieder aufwärts gehen. Im Smartphonegeschäft setzt Samsung auf technologische Fortschritte, die die eigenen Angebote attraktiver machen und so eine Wende bei den Gewinnen einläuten sollen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 108,5 zuvor: 109,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +2,6 zuvor: +3,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,2 Vorabschätzung: -6,2 zuvor: -3,9 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember PROGNOSE: +0,99 zuvor: +1,09 - US 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -54,20 Mrd USD zuvor: -55,49 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR 11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,265 Mrd EUR, davon: 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.555,80 0,20 Nikkei-225 20.329,34 1,45 Schanghai-Composite 2.527,59 -0,22 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.747,81 -0,18 DAX-Future 10.743,00 -0,55 XDAX 10.750,22 -0,55 MDAX 22.173,73 0,62 TecDAX 2.511,72 1,70 EuroStoxx50 3.033,64 -0,27 Stoxx50 2.791,76 -0,71 Dow-Jones 23.531,35 0,42 S&P-500-Index 2.549,69 0,70 Nasdaq-Comp. 6.823,47 1,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,78 -26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer Fortsetzung der Kurserholung rechnen Händler an Europas Börsen. Die Vorgaben aus den USA und teilweise Asien sind gut, auch dort ging es weiter nach oben. Die Märkte hätten am Vortag genau die Konsolidierung gezeigt, die als Grundlage für weitere Kursgewinne erhofft worden war. Der DAX drehte zum Beispiel genau über seinen Ausbruchsniveaus von grob 10.700 Punkten wieder nach oben. Am Morgen zeigt er sich nun um 10.770 Punkte. Idealtypisch wäre ein zweiter Test dieser neuen Unterstützungsmarke, um dann weiter nach oben zu laufen, heißt es von Charttechnikern. Selbst schlechte Nachrichten wie die Gewinnwarnung von Samsung dürften das Sentiment für Technologiewerte nur noch leicht belasten. Die Samsung-Aussagen seien nach der Warnung von Apple so ähnlich erwartet worden.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Nach dem massiven Anstieg am Freitag sei nach oben erst einmal die Luft raus, sagten Händler. Neue Konjunkturdaten aus Deutschland waren zudem nicht dazu angetan, die Kauflaune zu befördern. Etwas Rückenwind kam von eigentlich schwachen US-Daten und von den weiter anziehenden US-Indizes. Gefragt waren Einzelhandelswerte gewannen nach positiven Zwischenberichten von Aldi und Dunelm aus Großbritannien. Tesco stiegen in London um 2,6, Marks & Spencer um 3 und Morrisons um 1,8 Prozent. Dunelm schnellten um 15,4 Prozent empor. Nach der Erholung der Apple-Aktie am Freitag erholten sich auch die europäischen Zulieferer weiter. AMS gewannen 9,6 und Dialog Semiconductor 5,1 Prozent. Infineon stiegen um 3,6 Prozent. Der Stoxx-Technologieindex rückte um 1,5 Prozent vor. Alstom verloren 2,0 Prozent aus Sorge, dass der Eisenbahn-Deal mit Siemens am Widerstand der EU scheitern könnte. Siemens büßten 1,3 Prozent ein. Nach einer Sektorabstufung durch die Deutsche Bank wurden Versicherer gemieden, der Stoxx-Subindex verlor 0,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Klare Tagessieger waren Techologieaktien. Wirecard stiegen um 2,4 Prozent nach oben, nach der Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Ctrip, dem größten Online-Reiseveranstalter in China. Siltronic verteuerten sich um 6,2 Prozent. Morphosys (plus 5,9 Prozent) sowie Medigene (plus 3,7 Prozent) wurden laut Händlern von Bewertungsfantasie nach oben gezogen angesichts der jüngsten milliardenschweren Übernahmewelle im Pharmasektor. Nach der Kursrally vom Freitag setzten bei Bayer Gewinnmitnahmen ein - das Papier verlor 1,6 Prozent. Im SDAX stiegen Stabilus um 3,6 Prozent. Der Autozulieferer kauft die General Aerospace GmbH und die Clevers SRL. Mit dem Erwerb der beiden kleinen Unternehmen soll das Produktangebot für industrielle Kunden erweitert werden.

XETRA-NACHBÖRSE

Aus dem DAX waren Infineon nach einem bereits sehr festen Xetra-Handel weiter gesucht. Laut einem Händler von Lang & Schwarz legte die Aktie um ein weiteres Prozent zu. Für Tele Columbus sei es um 2 Prozent nach oben gegangen. Hier habe eine Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs getrieben. Blue Cap seien um bis zu 7 Prozent höher gestellt worden, hieß es weiter. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass der Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung durch die PartnerFonds AG abgelehnt hat. Dabei sollte es laut Blue Cap darum gehen, derzeitige Aufsichtsratsmitglieder abzuberufen und de Alleinvorstand Hannspeter Schubert das Vertrauen zu entziehen.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Rally vom Freitag setzte sich gebremst fort. Für Kauflaune sorgten Hoffnungen auf kurzfristige Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China, nachdem in China zweitägige Handelsgespräche begonnen hatten. Wie schon am Freitag sorgte auch die Aussicht auf einen weniger straffen Zinserhöhungskurs in den USA für Zuversicht. Der US-Notenbanker Raphael Bostic sprach sich für nur noch eine Zinserhöhung im laufenden Jahr aus. Dass der Einkaufsmanagerindex (ISM) für den US-Dienstleistungssektor stärker zurückging als gedacht belastete nicht. Der Index liege immer noch auf einem außergewöhnlich hohen Niveau, hieß es. Aufgehellt wurde die Stimmung auch von den weiter steigenden Ölpreisen. General Electric (GE) wurden von einem Bericht um 6,2 Prozent nach oben gezogen, wonach das Unternehmen Gespräche über den Verkauf seines Jet-Leasing-Geschäfts führen soll. Dabei soll dieses mit 40 Milliarden Dollar bewertet werden. Der Kurs von Air Lease zog mit dieser Meldungslage um 7,8 Prozent an. Eli Lilly gewannen ein halbes Prozent. Der US-Pharmariese will das auf Krebsmedizin spezialisierte Unternehmen Loxo Oncology für insgesamt rund 8 Milliarden Dollar übernehmen. Loxo schossen um 66 Prozent nach oben. Amazon.com überholte nach einem Kursanstieg von 3,4 Prozent Microsoft (+0,1 Prozent) als wertvollstes US-Unternehmen.

Bei den US-Rentenpapieren kam es nach den Kursgewinnen in den vergangenen Tagen und Wochen zu einer Gegenbewegung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte 2 Ticks zu auf 2,69 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1441 -0,3% 1,1476 1,1465 EUR/JPY 124,65 -0,0% 124,70 124,40 EUR/CHF 1,1230 -0,1% 1,1244 1,1245 EUR/GBR 0,8966 -0,1% 0,8976 0,8989 USD/JPY 108,95 +0,3% 108,66 108,49 GBP/USD 1,2761 -0,2% 1,2785 1,2756 Bitcoin BTC/USD 3.980,25 -0,49 4.000,00 4.014,75

Im asiatisch dominierten Geschäft erholt sich der Dollar nach seinen jüngsten Verlusten. Der Euro kommt zurück in den Bereich um 1,1440 nach einem Stand um 1,1475 am späten Montag. Auch gegen das Pfund Sterling zeigt sich der Dollar fester, zumal die britische Währung wegen der Unsicherheit rund um den Brexit aktuell volatil tendiert.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.