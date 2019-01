Es ist wieder soweit. Wie jedes Jahr trifft sich die Trading-Szene Ende November auf der größten Trading-Messe Deutschlands, der World of Trading, in Frankfurt. Interessierte Trader finden hier am 23. bis 24. November von 9:30 bis 18:00 (Samstag 17:00) alles was das Trader-Herz begehrt: Bühnenvorträge, Seminare sowie zahlreiche Aussteller kompakt an einem Ort. Es erwarten Sie über 40 Aussteller, über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...