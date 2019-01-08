BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1010 (1160) PENCE - 'SELL'BERENBERG SENKT RYANAIR AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 9,75 (12,60) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 82 (89) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 60 (67) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 41 EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 6 (5,90) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 60 (77) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 25,50 (30) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 22 (21) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 17,6 (17,5) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1522 (1899) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 115 (120) CHF - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA ...Den vollständigen Artikel lesen ...