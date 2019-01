Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,06 Prozent auf 163,88 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,23 Prozent.

Gestützt wurden die Festverzinslichen durch enttäuschende Konjunkturdaten. In der deutschen Industrie geht die Schwächephase vorerst weiter. Im November war die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 1,9 Prozent im Monatsvergleich gefallen. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg der Fertigung gerechnet.

Im Handelsverlauf stehen die Handelsgespräche zwischen den USA und China weiter im Fokus, die an diesem Dienstag in Peking in den zweiten und letzten Tag gegangen sind. Die Unterhändler ringen um Fortschritte in dem Handelsstreit, der zunehmend für Unsicherheiten auf den Finanzmärkten über die weitere Konjunkturentwicklung sorgt./jkr/jha/

