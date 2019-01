BERLIN (Dow Jones)--Der Bremer AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz ist bei einem Angriff von mehreren vermummten Männern schwer verletzt worden. Magnitz, der auch Bremer AfD-Landesvorsitzender ist, wurde am frühen Montagabend in Bremen laut AfD mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und gegen den Kopf getreten, als er bereits am Boden lag. Die Bremer Polizei sagte, sie gehe aufgrund der Funktion des Geschädigten von einer politisch motivierten Tat aus.

"Dem couragierten Eingriff eines Bauarbeiters ist es zu verdanken, dass die Angreifer ihr Vorhaben nicht vollenden konnten und Frank Magnitz mit dem Leben davongekommen ist. Er liegt nun schwer verletzt im Krankenhaus", teilte die AfD in einer Pressemitteilung mit. AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen zeigte auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter ein Foto des Verletzten und sagte, dass Magnitz "halbtot geschlagen" worden sei.

Laut Bremer Polizei haben der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen die Ermittlungen aufgenommen.

Kontakt zum Autor: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 02:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.