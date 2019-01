AYOXXA unterzeichnet Forschungsvereinbarung mit Global Player der Pharmabranche im Bereich Ophthalmologie DGAP-News: AYOXXA Biosystems GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung AYOXXA unterzeichnet Forschungsvereinbarung mit Global Player der Pharmabranche im Bereich Ophthalmologie 08.01.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AYOXXA unterzeichnet Forschungsvereinbarung mit Global Player der Pharmabranche im Bereich Ophthalmologie * Beide Unternehmen wollen zur Unterstützung der Wirkstoffforschung in der Augenheilkunde (Ophthalmologie) zusammen einen hochsensitiven Multiplex-Assay entwickeln, der unter Verwendung kleinster Probenvolumina ein Protein-Profiling des Kammerwassers zur Identifikation und Validierung von Biomarkern ermöglicht. * Diese Kollaboration ist die erste Phase eines Programms, das mehrere Studien im Bereich der Ophthalmologie umfasst. * Das Abkommen ist ein weiterer Schritt, um AYOXXAs LUNARISTM-System als Technologiestandard für die Identifizierung und Validierung von Biomarkern in der translationalen Proteinanalyse zu etablieren. Köln, 08. Januar 2019, 9:00 Uhr - AYOXXA Biosystems GmbH, ein internationales Biotechnologie-Unternehmen, das ein Portfolio von Produkten und Dienstleistungen anbietet, die Fortschritte in der translationalen Proteomik ermöglichen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Forschungsvereinbarung mit einem der weltweit führenden pharmazeutischen Unternehmen getroffen hat. Beide Unternehmen wollen zusammen eine Reihe von hochsensitiven Multiplex-Proteinassays entwickeln, die unter Verwendung kleinster Probenvolumina die Validierung von Proteinbiomarkern im Bereich der Ophthalmologie ermöglichen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Die heute bekannt gegebene Kollaboration ist die erste Phase der Zusammenarbeit von AYOXXA und dem pharmazeutischen Partner im Rahmen eines umfangreichen Programms im Bereich der Ophthalmologie, das mehrere Studien umfasst. Im ersten Schritt wird AYOXXA seine proprietäre Multiplex-Immunassay-Plattform einsetzen, um in Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam des Partners spezifische In-vitro-Assays zu entwickeln. Die Assays werden im Rahmen klinischer Studien mit verschiedenen Patientenkohorten für die Identifikation und Validierung molekularer Biomarker genutzt, um so die Aktivitäten des Pharmaunternehmens in der Arzneimittelentwicklung in der Ophthalmologie zu unterstützen. "Wir bei AYOXXA freuen uns, unsere umfassende Erfahrung mit Studien der Proteomik im Bereich der Ophthalmologie sowie unsere eigene Multiplex-Proteinanalyse-Plattform LUNARISTM einsetzen zu können, um die Arzneimittelentwicklung gemeinsam mit einem der großen Pharma-Player voranzutreiben," sagte Rodney Turner, CEO von AYOXXA. "Der Abschluss dieser Vereinbarung ist eine weitere wichtige Bestätigung für unsere Technologie. Sie wurde dafür entwickelt, die Erforschung komplexer biologischer Prozesse mit skalierbaren Tools zu ermöglichen, um die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung über die Validierung von Biomarkern in klinische Studien zu übertragen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team unseres Partners an diesen spannenden Programmen zu arbeiten." AYOXXAs LUNARISTM-System bewältigt die Herausforderungen der Proteinanalyse in der Ophthalmologie Die für die Ophthalmologie benötigten Proben sind oft sehr rar, und aus klinischen Eingriffen oder aus Tiermodellen sind nur geringe Probenvolumina verfügbar. Darüber hinaus beeinträchtigt die hohe Viskosität von Probenmatrices, wie die der inneren Augenflüssigkeit, oft die präzise Quantifizierung bestimmter Biomarker. AYOXXAs proprietäres LUNARISTM-System wurde speziell für die Multiplex-Proteinanalyse entwickelt, um Biomarker in wertvollen und begrenzt verfügbaren Probenmaterialien zu identifizieren und validieren. Aufgrund des innovativen BioChip-Formats und des planaren Aufbaus können LUNARISTM-Assays mit Probenvolumina von nur drei Mikrolitern durchgeführt werden, was nur 1/10 des von vergleichbaren Multiplex-Technologien geforderten Volumens entspricht. LUNARISTM lässt sich leicht in die täglichen Labor-Routineabläufe integrieren und wurde für einen einfachen und standardisierten Arbeitsablauf von der Probe bis zu Ergebnis konzipiert. Das System vereint die Einfachheit in der Anwendung eines Immunassays mit einem bisher unerreicht niedrigen Bedarf an Probenvolumen, der Skalierbarkeit von Niedrig- bis Hochdurchsatzanwendungen und einer erstklassigen Datenqualität. Zu den Komponenten des Systems gehören ein LUNARISTM-Fluoreszenz-Reader inklusive einer intuitiver Analysesoftware für die bildbasierte, 100 prozentige Auslesung aller Datenpunkte. LUNARISTM Assays sind als klassische Sandwich-Immunassays mit fluoreszenzbasierter Detektion aufgebaut. Die Assays werden sehr sorgfältig durch den Einsatz qualitativ hochwertiger Antikörper-Paare optimiert, um Multiplex-Formate mit höchster Testsensitivität und -spezifität und minimalen Kreuzreaktionen zu gewährleisten. Weitere Informationen zum LUNARISTM-Kitportfolio finden Sie auf der AYOXXA Website. Über AYOXXA AYOXXA Biosystems GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Köln (Deutschland) sowie Niederlassungen in Boston (USA) und Singapur. AYOXXA ermöglicht es seinen Kunden und Partnern mithilfe ihrer zuverlässigen und optimierten Plattformtechnologie richtungsweisende Erkenntnisse in allen Bereichen der Life Science Forschung zu generieren, sowie die Entwicklung neuartiger Diagnostika und innovativer Therapien zu beschleunigen. Mit LUNARISTM, seiner proprietären innovativen Beads-on-a-Chip-Multiplex-Plattform für eine umfassende Proteinanalyse, ebnet das Unternehmen den Weg für die Verwertung von Wissen aus der biologischen Grundlagenforschung zur Unterstützung klinischer Studien sowie des gesamten Arzneimittelentwicklungsprozesses. Mit seinen Vorteilen hinsichtlich Qualität, Flexibilität und Effizienz ermöglicht LUNARISTM eine vollständig skalierbare, quantitative Validierung von menschlichen Biomarkern in kleinsten biologischen Probenvolumen. AYOXXA vermarktet ein wachsendes Portfolio standardisierter, gebrauchsfertiger Panels zur Analyse verschiedener Biomarker mit Fokus auf die biologischen Prozesse von Entzündungen und Immunreaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ayoxxa.com. Folgen Sie AYOXXA auf LinkedIn. LUNARISTM Produkte sind nur für den Einsatz in der Forschung gedacht und dürfen nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden. Pressekontakt AYOXXA Biosystems GmbH MC Services AG Dr. Marion Lammertz Dr. Solveigh Mähler Marketing Manager Communications P: +49 (0) 221 222529 41 +49 (0) 211 529 252 19 E: [1]marion.lammertz@ayoxxa.com [1]solveigh.maehler@mc-services.eu 1. 1. mailto:marion.lammertz@ayoxxa. mailto:solveigh.maehler@mc-ser com vices.eu 08.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 763949 08.01.2019 AXC0068 2019-01-08/09:00