Villeroy & Boch AG: Veränderungen im Vorstand: Gabi Schupp wird neuer Vorstand Tischkultur der Villeroy & Boch AG DGAP-News: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Personalie Villeroy & Boch AG: Veränderungen im Vorstand: Gabi Schupp wird neuer Vorstand Tischkultur der Villeroy & Boch AG 08.01.2019 / 09:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation Mettlach, 7. Januar 2019 Veränderungen im Vorstand: Gabi Schupp wird neuer Vorstand Tischkultur der Villeroy & Boch AG Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat Gabi Schupp mit Wirkung zum 1. Februar 2019 zum Vorstand Tischkultur berufen. Sie folgt damit auf Nicolas Luc Villeroy, der nach über 30jähriger Tätigkeit bei Villeroy & Boch zum 31. Januar 2019 sein Vorstandsmandat niederlegen und das Unternehmen verlassen wird, um sich anderen Aufgaben zu widmen. "Für sein langjähriges Engagement für Villeroy & Boch sind wir Nicolas Luc Villeroy zu großem Dank verpflichtet und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute", so Yves Elsen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Villeroy & Boch AG. "Wir freuen uns, mit Gabi Schupp eine ausgewiesene Marken- und Konsumgüter-Expertin für den Unternehmensbereich Tischkultur gewonnen zu haben. Sie hat ihre Kompetenz und unternehmerische Tatkraft in der Geschäftsführung und führenden Marketingpositionen national sowie international bereits sehr erfolgreich unter Beweis gestellt und wird die laufende Neuausrichtung der Tischkultur weiter vorantreiben." Gabi Schupp startete nach betriebswirtschaftlichem Studium und MBA-Abschluss ihre Karriere im Marketing bei Procter&Gamble (P&G) und war dort über 20 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. Sie führte mehrere P&G-Marken zu profitablem Wachstum auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Nachdem sie über mehrere Jahre den Geschäftsbereich für Gesundheits- und Schönheitsprodukte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geleitet hatte, stieg sie schließlich in das globale P&G-Führungsteam auf und verantwortete in der Genfer Europazentrale von P&G als Geschäftsführerin mit "Wella Professional" eine der umsatzstärksten Beautymarken weltweit. Zuletzt war sie für die Personalberatung Spencer Stuart als Leiterin des Bereichs Konsumgüter und Retail für Europa, Mittleren Osten und Afrika tätig. Ansprechpartner bei Rückfragen: Katrin May Head of PR Tel: +49(0)6864 81-2714 Mail: may.katrin@villeroy-boch.com 08.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Telefon: +49 (0)6864 81-0 E-Mail: information@villeroy-boch.com Internet: www.villeroy-boch.de ISIN: DE0007657231, DE0007657207 WKN: 765723 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 764049 08.01.2019 ISIN DE0007657231 DE0007657207 AXC0071 2019-01-08/09:06