Die amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche in Peking sind heute in den zweiten Tag gegangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Einzelheiten seien bisher nicht durchgesickert. US-Handelsminister Ross, der selbst nicht an den Gesprächen teilnehme, habe gesagt, die Aussichten für ein Abkommen seien gut. Zur Untermauerung habe er hinzugefügt, der Umstand, dass China in großem Stil Sojabohnen aus den USA kaufe, sei hilfreich.

