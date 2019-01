Cycas schließt nach Expansion aus Großbritannien in die Länder Belgien, Frankreich und die Niederlande jetzt ersten Vertrag in Deutschland ab

Bis 2022 will Cycas über bis zu 4.000 Gästezimmer in Deutschland und mehr als 10.000 in seinem europäischen Portfolio verfügen

Cycas Hospitality setzt seine Expansion in Europa mit dem Vertragsabschluss für sein erstes Hotel in Deutschland fort. Das Hotelmanagement-Unternehmen unterzeichnete einen Langzeitpachtvertrag mit Beginn am 18. Dezember 2018 für den Betrieb des in privater Hand befindlichen Element Hotel Frankfurt Flughafen, das 133 Suites umfasst.

Das auf Langzeitaufenthalte ausgerichtete Hotel von Marriott International verfügt über ein Restaurant im Erdgeschoss, zwei Tagungsräume und eine Tiefgarage. Es ist das zehnte europäische Hotel und sechste Flughafen-Hotel. Das Hotel in Frankfurt ist die fünfte Langzeit-Marke im Portfolio von Cycas neben Staybridge Suites (IHG), Residence Inn (Marriott) und Hyatt House und stärkt die Position des Unternehmens als einem führenden Langzeitaufenthalt-Hotelbetreiber in Europa weiter.

Das Hotel wurde 2014 als erstes Element-Hotel in Europa eröffnet. Das siebenstöckige Gebäude befindet sich im Herzen von Gateway Gardens, einem auf 700,000 Quadratmetern angelegten globalen Business Village in fußläufiger Entfernung zum Terminal 2 des Frankfurter Flughafens. Dieser lebendige Standort, an dem über 500 Unternehmen angesiedelt sind und 78.000 Menschen arbeiten, profitiert von der schnellen Anbindung an das nahegelegene A3/A5-Autobahnkreuz und wird ab Ende 2019 über einen eigenen S-Bahn-Regionalbahnhof mit direkter sehr schneller Verbindung in die Frankfurter Innenstadt verfügen.

Die Leitung des Hotels übernimmt Bart Luijk, Area General Manager, Cycas Hospitality. Er spricht fließend Deutsch und leitete das zweite europäische Element-Hotel (Amsterdam) von Marriott, bevor er im November 2017 zu Cycas wechselte. Luijk ist auch für das neueste Doppeldecker-Hotel des Hotelmanagement-Unternehmens zuständig, das die Marken Moxy und Residence Inn von Marriott im kreativen Houthavens-Bezirk von Amsterdam vereint.

Eduard Elias, Mitgründer und Managing Partner bei Cycas Hospitality, kommentierte:"Im letzte Jahr machte Cycas Deutschland als einen seiner Zielmärkte aus. Einer der Gründe dafür war das starke Potenzial des Landes im Bereich der Langzeitaufenthalte. Deshalb stellt dieser Abschluss zum Betrieb unseres ersten deutschen Hotels einen wichtigen Schritt auf unserem ehrgeizigen Weg, unser europäisches Portfolio zu verdreifachen, dar.

"Als Deutschlands Finanzmetropole genießt Frankfurt den Ruf des "Tors nach Europa" und seine Bedeutung hat durch den beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der EU noch zugenommen. Zweifellos wird die geplante Verbesserung der Anbindung von Gateway Gardens in diesem Jahr das Hotel für Geschäftsreisende und Projektarbeitskräfte noch interessanter machen. Wir freuen uns deshalb sehr, unsere viertes Marriott-Objekt in das Portfolio von Cycas aufgenommen zu haben."

Der Vertragsabschluss folgt auf ein Jahr großer Aktivität bei der Expansion von Cycas in Europa. So wurden 2018 auf dem europäischen Kontinent neun Abschlüsse getätigt, die dafür gesorgt haben, dass das Portfolio des Unternehmens jetzt drei der geschäftigsten Flughäfen, nämlich London, Paris und Frankfurt, einschließt.

Cycas Hospitality wurde 2008 gegründet und ist eine Hotelmanagementgesellschaft, die sich auf Langzeit- und Doppeldecker-Objekte spezialisiert hat. Die geräumigen Hotelappartements verbinden die Flexibilität des eigenen Heims mit den klassischen Hoteldienstleistungen.

Von den 23 Hotels mit insgesamt 3.708 bestehenden oder in Entwicklung befindlichen Suiten und Zimmern sind 14 bereits geöffnet Diese befinden sich in wichtigen Innenstadtlagen Großbritanniens (London, Liverpool, Manchester, Newcastle) und umfassen die ersten Hotels von Cycas auf dem europäischen Festland (Amsterdam, Frankfurt, Paris, Rouen).

Nach der jüngsten Investition der familiengeführten Huakee Group beabsichtigt Cycas, das Portfolio bis 2022 auf mehr als 10.000 Gästezimmer zu erweitern.

ls Vorreiter des Markenhotelkonzepts für Langzeitaufenthalte in Europa ist Cycas der führende Betreiber Londons auf diesem Gebiet und ein bevorzugter Partner großer globaler Hotelmarken mit Franchisekonzept sowie internationaler Investoren. In Europa ist Cycas der größte Anbieter für Langzeitaufenthalte der IHG-Marke Staybridge Suites und der Marriott-Marke Residence Inn und hat bei beiden Unternehmen an der Entwicklung des Doppelmarken-Hotelkonzepts in der Region mitgewirkt. Es wird auch mit der Eröffnung des ersten Objekts für Langzeitaufenthalte, das den Flughafen Paris/Charles de Gaulle bedient, das erste Doppelmarken-Hotel von Hyatt nach Europa bringen.

Cycas bietet eine Kombination aus Expertise in den Bereichen Hotelbetrieb, Immobilienentwicklung und Vermögensverwaltung. Mit seiner Philosophie "Unsere Aufgabe ist erst erledigt, wenn wir mit einem Lächeln belohnt werden" und der Cateys-Auszeichnung als bester Arbeitgeber im Jahr 2018 verfolgt Cycas das übergeordnete Ziel, einer der besten Arbeitgeber im Gastgewerbe auf dem Markt zu werden und mit seinen Hotels zu den besten Arbeitsplätzen und Unterkünften zu zählen.

