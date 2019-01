Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-08 / 09:00 *Verkaufsstart für Leipziger Instone-Projekt "Theaterfabrik" mit insgesamt 75 Wohnungen* *- *_Erwartetes Verkaufsvolumen von über 20 Millionen Euro_ _- Instone entwickelt im ersten Bauabschnitt 69 Eigentumswohnungen im denkmalgeschützten Altbau _ _- Juwel am Leipziger Wohnungsmarkt für Kapitalanleger und Eigennutzer gleichsam attraktiv_ _- Geplante Fertigstellung ab Mitte 2021_ *Essen/Leipzig, den 08. Januar 2019: *In Leipzig wandelt Instone Real Estate ein prominentes Objekt mit langer Historie in attraktiven Wohnraum um. Insgesamt entstehen 75 Eigentumswohnungen und 54 Tiefgaragenstellplätze. Der erste Bauabschnitt wird plangemäß ab Mitte 2021 fertiggestellt sein. Der Vertrieb für das Projekt mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von über 20 Millionen Euro ist nun gestartet. Torsten Kracht, CSO der Instone Real Estate Group: "Die 'Theaterfabrik' verbindet den Reiz eines geschichtsträchtigen Gebäudes unter Denkmalschutz mit einem modernen und zeitgemäßen Wohngefühl. Durch die spannende Architektur und unsere intelligenten Revitalisierungsmaßnahmen entsteht ein echtes Juwel am Leipziger Wohnungsmarkt, das sowohl für Kapitalanleger als auch Eigennutzer attraktiv ist." Als Highlight für die zukünftigen Bewohner wird die "Theaterfabrik" einen hauseigenen Fitnessbereich und attraktive Grünflächen mit Ruhezonen anbieten. Die sogenannte "Theaterfabrik" im Stadtteil Leutzsch wurde von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die späten 1990er Jahre als Lack- und Farbenfabrik genutzt. Zwischen 2003 und 2015 diente das Haus als Veranstaltungsort für Theateraufführungen, Kabarettprogramme und Konzerte. Danach stand das denkmalgeschützte Objekt leer. Weitere Informationen zum Projekt finden Interessenten unter www.instone.de/projekte/ *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind über 320 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. September 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone Real Estate 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,6 Milliarden und mehr als 8.900 Einheiten. *Pressekontakt Instone Real Estate* c/o RUECKERCONSULT GmbH Michael Lippitsch Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-47 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Instone Real Estate Group AG 2019-01-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group AG Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: DE000A2NBX80 WKN: A2NBX8 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 763973 2019-01-08

