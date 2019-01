Der Auftakt für die zweite Runde der Zollgespräche zwischen den USA und China hat den Anlegern am Dienstag wieder etwas neuen Mut gegeben. Dass Chinas Präsident Xi Jinping seinen hochrangigsten Verhandlungsführer in die angelaufenen Gespräche mit der US-Delegation geschickt habe, nähre die Hoffnung auf einen Durchbruch, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Erneut schwache Daten aus der deutschen Industrie gerieten darüber in den Hintergrund.

Angeführt von der schwer gewichteten Bayer-Aktie legte der Dax im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 10 787,40 Punkte zu. Damit glich der deutsche Leitindex seine Vortagesverluste wieder aus und knüpfte an seine Erholungsrally vom Freitag wieder an. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg am Dienstag um 0,32 Prozent auf 22 245,35 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann zugleich 0,43 Prozent auf 3046,54 Punkte.

Die Bayer-Aktie profitierte mit plus 1,9 Prozent davon, dass die vom Pharma- und Agrochemiekonzern übernommene US-Tochter Monsanto einen wichtigen Patentstreit in Indien gewonnen hat.

Marktanalyst Christian Schmidt von der Helaba bleibt dennoch misstrauisch angesichts der Frage, wie nachhaltig die Börsengewinne sein dürften. "Die Unsicherheiten dominieren", betonte er und verwies auf die zunehmende Skepsis der Marktteilnehmer mit Blick auf die Konjunktur. Dazu passten auch die aktuellen Produktionsdaten aus Deutschland. Im Monatsvergleich fiel die Gesamtproduktion im November kräftig um 1,9 Prozent, während Analysten mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Tags zuvor bereits waren für denselben Monat stärker als erwartet gesunkene Industrieaufträge bekannt gegeben worden./ck/fba

