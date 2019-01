Deutsche Anleger bleiben vorsichtig, zu viele Unwägbarkeiten belasten die Stimmung. Der Dax startet immerhin mit einem kleinen Plus in den Dienstag.

An der Börse haben die Skeptiker zurzeit die besseren Argumente: Erstens sind starke Kursausschläge nach unten und nach oben ein typisches Kennzeichen für eine Baisse. Zweitens ist die Stimmung unter den Anlegern aktuell so schlecht wie seit gut zehn Jahren nicht mehr - aber noch nicht schlecht genug, um eine Wende vom Bären- zum Bullenmarkt einzuleiten. Drittens sind die Konjunktursorgen der Investoren keineswegs weniger geworden, im Gegenteil. Vor allem die nachlassende Konsumlaune in China, nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber auch in Deutschland selbst beunruhigt viele Beobachter. Und viertens rücken die bekannten Unsicherheitsfaktoren, allen voran der Brexit, der US-chinesische Handelskonflikt sowie der US-Haushaltsstreit, einmal mehr ins Blickfeld der Anleger.

Mäßige Vorgaben also für die Kauflaune deutscher Aktienanleger. Immerhin startete der deutsche Leitindex am Dienstag beim Stand von 10.754 Punkten und damit minimal im Plus in den Handel. Am Montag hatte der Dax 0,2 Prozent verloren und bei 10.748 Punkten geschlossen

Deutsche Industrieproduktion enttäuscht

Vor allem die Nachricht über die deutlich rückläufige Industrieproduktion in Deutschland dürfte so manchen Beobachter verunsichert haben. Laut vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes sank sie im November 2018 um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht summiert sich das Minus sogar auf 4,7 Prozent.

Marktbeobachter wurden enttäuscht, sie hatten mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent zum Vormonat und einem deutlich geringeren Minus zum Vorjahresmonat von gerade einmal 0,8 Prozent gerechnet. Wenig begeistert dürfte auch die Nachricht aufgenommen werden, dass die gemeldeten Daten für den Oktober 2018 nach unten revidiert werden mussten. Statt um 0,5 ging die Industrieproduktion im gegenüber September um 0,8 Prozent zurück.

Positive Vorgaben kamen dafür aus Japan. Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelsstreit gab den Börsen des Landes am Dienstag Auftrieb. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,8 Prozent auf 20.204 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index legte ein halbes Prozent zu. "Der Pessimismus an den Märkten hat sich wieder gelegt", sagte Anlagestratege Masanari Takada von der japanischen Bank Nomura.

An der Wall Street sorgte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für Aufregung, ...

