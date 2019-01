Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag zur Erholung vom schwachen Wochenauftakt an. So gewinnt der Leitindex SMI im frühen Handel um etwa ein halbes Prozent hinzu, nachdem er am Vortag noch zum Teil wieder deutlicher zurückgefallen war. Kursgewinne an der Wall Street und freundliche Vorgaben aus Japan ...

