Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat AMS von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 19 Franken belassen. Nach der Prognosekürzung bei Apple sei nun klar, dass vor allem in China die Nachfrage nach iPhones der jüngsten Generation nur noch schleppend verlaufe, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Apple sei zwar als größter Kunde für AMS wichtig. Die Kursschwäche reflektiere nun aber die jüngsten Entwicklungen. Zudem sollten zusätzliche Aufträge von Android-Kunden die Geschäfte von AMS auf eine breitere Basis stellen und Umsätze bringen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 08:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 08:24 / MEZ

ISIN AT0000A18XM4

