(shareribs.com) Chicago 08.01.2019 - Mais und Weizen bewegten sich zum Wochenauftakt am Chicago Board of Trade nach unten. Die Sojabohnen blieben fest, auch gestützt von der Hoffnung auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA. März-Mais korrigierte um 0,75 Cents auf 3,8225 USD/Scheffel. Mais verzeichnete am Montag leichte Kursverluste, was jedoch auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ...

