US-Notenbanker Raphael Bostic hat sich für nur eine statt zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr ausgesprochen. Vor einem Jahr habe er für 2019 noch zwei Erhöhungen erwartet, doch jetzt sei er für nur eine, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta am späten Montagabend auf einer Veranstaltung in Atlanta.

Seinen Rat mache er von der Entwicklung der US-Wirtschaft abhängig: Sollte sie sich überraschend verbessern, rate er von einer zu zwei Anhebungen überzugehen. Sollte die Wirtschaft hingegen schwächeln, sei er dafür, ganz auf Zinserhöhungen zu verzichten. Bostic ist allerdings in diesem Jahr im geldpolitischen Rat (FOMC) nicht stimmberechtigt.

Notenbankchef Jerome Powell hatte am Freitag ein vorsichtigeres Vorgehen bei der Zinspolitik angekündigt, da er auf die Entwicklung der US-Konjunktur Rücksicht nehmen wolle. Für 2019 hatte die Fed im Dezember zwei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. 2018 wurden die Zinsen insgesamt in vier Schritten angehoben. US-Präsident Donald Trump hatte die Fed mehrfach wegen ihrer Zinspolitik kritisiert, da er bei weiter steigenden Zinsen ein Abwürgen der Konjunktur fürchtet./elm/jkr/jha/

AXC0089 2019-01-08/09:51