Zürich - Credit Suisse hat heute die jährlich erscheinende Studie «Retail Outlook» in der Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Fuhrer & Hotz veröffentlicht. Der Schweizer Detailhandel konnte seine Umsätze 2018 trotz guter Konjunkturlage nur leicht steigern. Für das Detailhandelsjahr 2019 erwarten die Ökonomen der Credit Suisse ein ähnlich zögerliches Wachstum für die Branche wie im Vorjahr. Für positive Impulse dürften die robuste Lage am Arbeitsmarkt sowie die voraussichtliche Kaufkraftsteigerung sorgen. Auf der anderen Seite wird der Wettbewerbsdruck aufgrund des wachsenden grenzüberschreitenden Onlinehandels weiter zunehmen, was auf die Preise drücken und zu Marktanteilsverlusten führen wird.

Gemäss den Ökonomen der Credit Suisse konnte der Schweizer Detailhandel seine Umsätze 2018 um schätzungsweise 0,4 % erhöhen und dabei auf das überdurchschnittliche Wachstum der Schweizer Wirtschaft zählen. So legte diese 2018 einen Zwischenspurt hin, welcher von einer Konjunkturbeschleunigung aus dem Ausland ausgelöst wurde. Davon profitierte der Arbeitsmarkt, was zwar stützend auf die Kauflust der Konsumenten wirkte, aber dennoch keine Kaufeuphorie auslöste. Gedämpft wurde die Kauflust unter anderem durch den leichten Kaufkraftverlust, da die Inflation über dem Lohnwachstum lag. Die Bevölkerung wuchs dank der Zuwanderung etwa im Vorjahrestempo und die Entwicklung an der EUR/CHF-Währungsfront sowie das schwache Preiswachstum im Schweizer Detailhandel führten dazu, dass Auslandeinkäufe für Schweizer Konsumenten preislich gesehen etwas weniger attraktiv waren als in den Vorjahren.

Das Wetter als wechselseitiger Sonderfaktor für das Kaufverhalten

Das vergangene Jahr war von aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen geprägt, welche sich für einige Segmente positiv, für andere aber stark negativ auf den Umsatz auswirkten. Zu letzteren gehörte laut den Ökonomen der Credit Suisse der Bekleidungsdetailhandel, welcher unter anderem aufgrund des Wetters und weiterer Sondereffekte ein hohes Umsatzminus von rund 9 % hinnehmen musste. Derweil profitierten das Freizeit- und das Do-it-yourself-Segment vom warmen Frühling und Hitzesommer. Wegen des Umsatzeinbruchs im Bekleidungshandel lagen die Umsätze im Non-Food-Segment insgesamt trotzdem unter dem Vorjahreswert (-0,8 % ggü. 2017). Im Food-Bereich zeigte sich die Umsatzentwicklung mit +1,5 % etwas dynamischer, womit der Lebensmitteldetailhandel nach 2017 den Non-Food-Bereich weiter abhängte.

Kein leichtes Spiel für Amazon in der Schweiz

Mit dem partiellen Markteintritt von Amazon im ...

