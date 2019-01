Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag zur Erholung vom schwachen Wochenauftakt an. So gewinnt der Leitindex SMI im frühen Handel um etwa ein halbes Prozent hinzu, nachdem er am Vortag noch zum Teil wieder deutlicher zurückgefallen war. Kursgewinne an der Wall Street und freundliche Vorgaben aus Japan sorgten dafür, dass Investoren wieder etwas risikobereiter seien, heisst es im Handel.

Das Hauptthema auch an diesem Tag sind die Verhandlungen zwischen den USA und China im Zollstreit. Unterhändler beider Länder waren bereits am Montag in Peking zu zweitägigen Verhandlungen zusammengekommen. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche, seit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...